“No tarda en morirse”: Critican a Adela Micha por hablar sobre Silvia Pinal

La conductora de televisión, Adela Micha, fue captada en video hablando sobre la hospitalización de la actriz Silvia Pinal, quien aseguró que “ya se va a morir” tras haberse contagiado de coronavirus.

Adela aprovechó un corte comercial para hablar sobre la condición de salud de la primera actriz, sin embargo, una transmisión en vivo en las redes sociales captó el momento de su reacción al saber de la hospitalización de Silvia.

“Ya no tarda en morirse. Me escriben algo y se los grabo. Tengo muchas entrevistas con ella. Yo creo que ya se va a morir”, expresó Adela Micha respecto a Silvia Pinal.

El hecho provocó la molestia de los espectadores, quienes, a través de las redes sociales reclamaron a la comunicadora la manera en que se expresó sobre la noticia.

En el mismo espacio, Adela trató de calmar la situación y aseguró que dijo “no se vaya a morir”.

“Sí comenté ‘no se vaya a morir’, porque está, es mayor, le da COVID. Tiene 91 años con una falla cardiaca hace seis meses. Y dije ‘voy a llamarle a Alejandra, preparen la entrevista para ilustrar nada más. Entonces ahí está aclarado, no me contradije. No soy falta de tacto”, explicó.

Al final, la conductora escribió una disculpa en sus redes sociales.

Deseo profundamente que mi querida Silvia Pinal se recupere muy pronto, ¡estoy segura de que así será! pic.twitter.com/ifyQL1ED1q — Adela Micha (@Adela_Micha) December 23, 2021

