No soportaron crisis por Covid-19, y algunos antros ya no reabrieron en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tras la llamada Nueva Normalidad, algunos de los llamados antros no soportaron más la crisis económica por los efectos del Covod-19, por lo que ya no reabrieron sus puertas.

Establecimientos que antes de la cuarentena eran en el centro de diversión para los jóvenes, hoy lucen cerraron y con letreros de se renta en su exterior.

Aunque si bien son los menos aquellos que ya no operarán, a muchos ya no les alcanzó para reabrir tras dos meses de haber permanecido cerrados por el confinamiento de las personas de ara evitar contagios por el Coronarius.

En un recorrido de www.elclarinete.com.mx por las calles de Venustiano Carranza, J.Pani, Las Américas y Colosio, se pudo constatar que a muchos ya no les alcanzó por lo que están siendo ofrecidos los espacios en renta para quien desee invertirle.

De acuerdo a la Cámara Nacional de Comercio en Aguascalientes, el 30% de los pequeños negocios ya no reabrirían sus puertas, siendo el sector del entretenimiento uno de los más golpeados por la pandemia al ser de los primeros que fueron orillados al cierre y de los últimos en reactivarse.