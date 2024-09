No querían a Alférez como coordinador, responde grupo de Morena-PVEM

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- El diputado coordinador de la bancada del grupo parlamentario Morena-PVEM, José Trinidad Romo Marín, aclaró que la falta de consenso fue lo que llevó a la conformación de esta nueva bancada y no un acto de deslealtad. En particular, no estaban de acuerdo con que Fernando Alférez Barbosa fuera el coordinador.

“Desafortunadamente, no coincidimos con la creación del grupo parlamentario por algunas situaciones, pero independientemente de eso, nosotros no tenemos ningún problema con ellos. Al contrario, los estamos invitando a que se unan a nuestro grupo parlamentario y trabajemos todos en unidad”, dijo.

Confirmó que estos desacuerdos giran en torno a la conformación de las coordinaciones y vicecoordinaciones, especialmente la dada a Fernando Alférez Barbosa, y al no haber consenso, decidieron formar otro grupo.

Romo Marín también explicó que la designación de Alférez se realizó en una reunión del partido, en la cual, según él, no se les avisó con la debida anticipación. “Nos avisaron cinco minutos antes de la reunión, lo cual creemos que no eran las formas”, puntualizó.

Por otro lado, lamentó que no se incluyera al Partido Verde Ecologista de México en la conformación de este grupo, a pesar de que en el Congreso de la Unión sí trabajan en colaboración y que fueron en coalición para este proceso.

En cuanto a las prioridades legislativas de su grupo, el diputado mencionó que están enfocados en avanzar con las reformas pendientes a nivel federal y en temas como la seguridad pública y el bienestar familiar, siempre alineados con los principios de Morena. Además, destacó la colaboración con el Partido Verde, especialmente en iniciativas relacionadas con la protección animal.

Finalmente, reiteró que la invitación sigue abierta para que los otros legisladores de Morena se unan a su grupo parlamentario y trabajen en conjunto. “No estamos peleados con ellos; la puerta sigue abierta”, concluyó Romo Marín, abogando por la unidad dentro del partido.