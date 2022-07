No pedirá perdón Yuri por supuestos comentarios contra comunidad LGTB

Redacción

Ciudad de México.-Hace algunos años, la cantante Yuri fue criticada por hacer supuestos comentarios discriminatorios en contra de la comunidad LGBT+.

Y en la actualidad la polémica regresa debido a que aseguró que se mantendrá firme y no pedirá disculpas a la comunidad mencionada, pues jamás ha discriminado a nadie.

De acuerdo con una entrevista realizada por el programa Hoy, la artista de 58 años de edad aseguró que no cuenta con ninguna característica de ser homofóbica, por lo que no considera necesario disculparse.

«Yo tengo mi forma de pensar. Sin embargo, no hay algún programa que avale que yo soy homofóbica, no hay nada, nunca he hablado mal de ellos. Yo no tengo que pedirle disculpas a nadie porque no les he hecho daño. Hay mucha gente de la comunidad que me sigue queriendo y, aparte, mis conciertos se siguen llenando de gente y van con sus parejas, entonces a mí me vale».

La artista señaló que no le agrada meterse en la vida de nadie y predicado con el ejemplo de su religión.

«Yo soy cristiana, efectivamente, y los cristianos no podemos meternos con nadie. Así como yo respeto lo que piensan de mí, ellos no respetan lo que yo pienso de mí. Yo los bendigo yo los quiero mucho, no es general, no le caigo bien, pero yo los quiero mucho».

Finalizó diciendo que noble interesa lo que hablen de ella.

«La verdad no me hacen daño ni nada, mentira ni me hacen, yo ya estoy curtida».

Con información de Hoy Estado de México