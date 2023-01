“No me avergüenzo de nada y no voy a renunciar”: Yasmín Esquivel

Redacción

Ciudad de México.- La ministra Yasmín Esquivel Mossa no pedirá licencia para separarse del cargo y continuará participando en las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues asegura, no tiene nada que ocultar ni de que avergonzarse por un plagio de su tesis de licenciatura.

La ministra platicó con MILENIO sobre la polémica desatada en torno a su tesis, luego de que la Universidad Autónoma de México (UNAM) determinara que sí sería un plagio de una más presentada un año antes por otro ex alumno, resolución que, dijo, no comparte, ya que no hubo una valoración de las pruebas presentadas.



“Voy a continuar como siempre lo he hecho en esta función desde hace 35 años, tengo una carrera impecable, tengo una carrera en la que no tengo de qué avergonzarme y continuaré, por supuesto, trabajando intensamente.

“Participaré en la sesión de hoy y en todas las subsecuentes. Y hoy más que nunca, por la dignidad de las personas, defendiendo la Constitución y los derechos humanos, así como los principios democráticos de México”, afirmó previo a su ingreso al edificio de la Suprema Corte.

—¿Pedirá licencia para separarse del cargo?, se le preguntó

“De ninguna manera, no tengo nada de qué avergonzarme, y trabajaré en este proceso de cambio que necesitamos, y de independencia en el Poder Judicial de la Federación”, enfatizó.

Finalmente, respondió a la resolución del Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, de la UNAM, ente responsable de valorar si existió algún plagio en su tesis.

“Es una resolución que no comparto, evidentemente no existió un procedimiento, no hubo una valoración de las pruebas que determinaran contundentemente que la tesis es de mi autoría, y por supuesto, ni siquiera he sido notificada de ningún dictamen.

“Rechazo absolutamente la determinación del comité de integridad de la FES Aragón”, añadió la ministra.

Con información de Milenio Noticias