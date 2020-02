No hay quejas ante la CEDH por el asunto de mujer que disparó con arma de policía

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) J. Asunción Gutiérrez Padilla, aseguró que no se cuenta con queja alguna de la mujer que le robara una arma de cargo a un policía y luego disparara, así como tampoco por parte del elemento afectado.

“No hay queja de la afectada pese a que se está en etapa de la integración de la carpeta, no sabemos cuál sea el desenlace del proceso, pero ante nosotros no hay ninguna queja por las formas de la detención o el trato a la misma”.

En cuanto al policía municipal que por un descuido le robaron el arma en el fraccionamiento Morelos, el ombudsperson dejó en claro que la decisión de su baja o sanciones competerán exclusivamente al ayuntamiento de la capital, mismo quien determinará su situación legal y administrativa.

Aseveró que la CEDH en ningún momento pretende quitar policías, sin embargo considera que de existir cualquier falta grave se les debe de sancionar a los responsables, esto a fin de que los demás sientan que al no castigarlos están autorizados a violar los derechos humanos.