No hay voluntad de Veolia para abrir su información: ITEA

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La concesionaria del agua en la capital del estado Veolia, dejó de tener acercamientos con el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA), para la apertura de su información como un ente obligado, informó el Comisionado Presidente, Marcos Tachiquín.

-¿Pero si hay voluntad de Veolia o están poniendo trabas?

-Siento que están esperando a ver qué tanto podemos apretar nosotros, porque si hubiera voluntad el acercamiento se tendría que dar natural, así de sencillo.

-¿Entonces ya no se han dado acercamientos?

-No, ya no, a estas fechas ya no se han dado. -¿Y con la Presidencia Municipal no han hablado para que ellos ejerzan ahí también presión?

-Ahorita con la Presidencia Municipal traemos otros temas de ajustes del cumplimiento de obligaciones y de las solicitudes de acceso a la información, entonces por ahora ha sido un tema el de Veolia que no hemos tratado.