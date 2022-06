No hay nada de malo en saludar a la mamá del Chapo: AMLO

Redacción

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las críticas sobre su saludo a la mamá de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“No tiene nada de malo saludarla, es una señora de la tercera edad y merece todo el respeto”, expresó en la conferencia de prensa matutina.

El mandatario expuso que a diferencia de ese hecho, sí se vería mal saludando a exmandatarios como Felipe Calderón Hinojosa o a Salinas de Gortari.

“Imaginen cuántas fotos tengo yo con gente que está metida en cuestiones ilegales o que ya está en la cárcel. Y no exagero, debo ser uno de los más fotografiados, no es para presumir, a donde quiera que voy me toman fotos”, justificó.

Con información de MVS