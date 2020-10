No hay baja en ventas por productos etiquetados

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Abarroteros no ha resentido una baja en ventas a consecuencia del etiquetado en productos considerados “chatarra” desde la federación, aseguró el líder del gremio, Antonio Hernández.

“Fíjese que no hay mermas, realmente la gente no le toma importancia a ese etiquetado, ya se arrastra con una cultura, entonces le ponen etiquetas al refresco, pero la gente lo sigue consumiendo”, dijo.

Hernández agregó que la gente no entiende de dicho etiquetado, desconociendo el fondo, siendo pocos aquellos que realmente ya no adquieren esos productos, lo cual para los abarroteros no ha significado mermas.

Por último, el líder de los abarrateros locales manifestó que las ventas en general ya arrastran una caída, sin ser atribuidas en porcentaje a esta forma de advertir de los riesgos a la salud.