No hay adeudo de boletos tras cancelación de la FNSM 2020:Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Al darse a conocer el elenco de la verbena abrileña en su edición 2022 durante la mañana de este martes en las instalaciones del palenque de San Marcos, se le cuestionó al concesionario Roberto Muñoz González, el por qué algunas personas que adquirieron sus boletos continuaban sin recibir su pago desde la edición anterior que fue cancelada debido a la pandemia por el covid.

El organizador de espectáculos señaló que; “Nosotros tuvimos semanas enteras pagando en la taquilla boletos, sacamos en los medios anuncios para que la gente viniera por su dinero, fuimos la única empresa nacional que devolvimos el dinero.”

Acto seguido mencionó que las personas que adquirieron sus boletos vía electrónica les fue devuelto su dinero y si no fue así ya fue problema de su banco, por lo que él no estaría casa por casa buscando a las personas que no solicitaron el reembolso.

Muñoz González agregó que para él ha sido difícil volver a organizar la cartelera, debido a que además de que perdió dinero en las pasadas ferias tras las cancelaciones, el recinto actualmente no tiene la capacidad de ganancia que él desearía y esto se debe a los costos de los artistas para su contratación, debido a ello, ha tenido que modificar los costos en algunas de las fechas.

Espera que este año económicamente sea satisfactorio para los asistentes a las distintas variedades que se ofrecen.

En cuestión a la seguridad pública señaló que de la manera que se ha venido trabajando conjuntamente con las corporaciones en la revisión de quienes ingresan al recinto continuará con la misma modalidad.