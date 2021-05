No habrá voto corporativo de obreros hacia ningún partido político: CTM

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Se acabó el voto corporativo a favor de algún partido político, por lo que la Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA) afiliada la CTM no apoyará a ningún instituto político, ni candidato alguno.

En rueda de prensa, el vitalicio líder sindical, Alfredo González, mencionó que en base a la la nueva ley del trabajo prohíbe a los sindicatos participar dentro de algún partido político, que si bien no los limita para manifestarse o apoyar a alguien en particular, por acuerdo de asamblea se acordó que no van a apoyar a nadie.

Adelantó que la única campaña que harán es la de invitar a los trabajadores cetemistas a que salgan a votar, sin ningún tipo de línea.

González González señaló que “ahora el corporativismo se va a dar para invitar a los trabajadores a votar y que cada quien decida por el que quiera”, remachó

En última instancia comentó que si bien ya ha habido acercamientos de algunos partidos buscando apoyo, la respuesta fue de que se mantendrán completamente al margen de las campañas.