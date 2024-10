No habrá impunidad ante la violencia en Aguascalientes: Florentino

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- El titular de la Secretaría General de Gobierno, Florentino Reyes Berlié, se pronunció en relación al reciente asesinato de un policía de investigación, destacando que no habrá impunidad ante estos hechos y asegurando que la estrategia de Blindaje Aguascalientes ha funcionado, a pesar de que estos incidentes son parte de la inercia de la violencia que se vive en el país.

La madrugada del domingo, se reportó un ataque armado en un establecimiento nocturno en el poniente de la ciudad, dejando como saldo a dos víctimas mortales: un agente ministerial y su acompañante.

Ante la situación, el secretario de Gobierno indicó que esperaría la información oficial de la Fiscalía local para emitir un pronunciamiento claro sobre el incidente, aunque subrayó que el estado se mantendrá firme en su combate a la violencia.

“La violencia en todo el país ha ido creciendo y Aguascalientes es una zona atractiva para la delincuencia, querrán apropiarse de ella. Pero aquí no lo vamos a permitir, y junto con los tres niveles de gobierno seguiremos blindando al estado para lograr la paz que requerimos”, afirmó el funcionario. Añadió que cualquier intento de los delincuentes de operar en la región será neutralizado y castigado.

Sobre la posibilidad de reforzar la seguridad con más elementos de la Guardia Nacional, Reyes Berlié reiteró que la estrategia actual de blindaje está funcionando y que se está trabajando para contener y castigar la violencia, evitando la impunidad en el estado.

“Les hago el símil: cuando usted compra un vehículo blindado, el blindaje no desvía las balas, lo que hace es contenerlas, y eso es lo que estamos haciendo. Aquí se está contendiendo y se le está castigando”, explicó, enfatizando que Aguascalientes, aunque no está aislado de la violencia nacional, no permitirá que los delincuentes operen sin consecuencias en el estado.