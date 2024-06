No es mi obligación; dice Karely Ruiz sobre apoyar a incendios en Veracruz

Redacción

Veracruz.-Karely Ruiz, una de las modelos e influencers mexicanas más populares, se encuentra en el ojo del huracán tras ser objeto de fuertes críticas en redes sociales.

La controversia surgió luego de que la joven compartiera un video en su cuenta de Instagram explicando por qué no puede brindar apoyo económico a los afectados por los incendios en Veracruz.

En su video, Karely Ruiz reveló que está atravesando un momento complicado debido a problemas de salud, lo cual ha impactado significativamente en su situación financiera. Sin entrar en muchos detalles sobre su condición médica, la modelo mencionó que su tratamiento es costoso y le impide destinar recursos a otras causas.

Karely Ruiz, quien anteriormente se volvió viral por ayudar a los incendios en Veracruz, pidió a sus seguidores y al público en general que buscaran apoyo en otros influencers y personalidades famosas que también tienen la capacidad económica para ayudar.

La modelo regiomontana expresó su frustración ante los comentarios de odio que ha recibido por no poder contribuir económicamente en esta ocasión. Karely defendió su historial de ayuda y subrayó que, aunque siempre ha estado dispuesta a colaborar, no es su obligación hacerlo en cada oportunidad.

“Créanme que yo siempre me uno a ese tipo de causas, pero ahorita voy a ver la manera de ayudarlos con publicidad porque se me complica mucho ir, tal vez económicamente pueda ayudarlos con poquito porque tengo un problema de salud que sí es caro”, explicó.

Ruiz hizo hincapié en que su intención de ayudar es genuina y que siempre lo ha hecho de corazón, pero actualmente sus circunstancias personales le impiden hacerlo como le gustaría.

“Entonces créanme que yo quisiera darles todo pero ahorita no estoy bien, estoy un poquito estresada porque quiero ver la manera de hacerlo, apoyar con publicidad, es que me dicen ‘ya sé que no vas a ayudar’ porque pues realmente no es mi obligación, siempre lo hago de corazón”, concluyó.