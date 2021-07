No descartan otro aumento a las tortillas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- De darse otro incremento a los insumos como el maíz y la harina, tortilleros de Aguascalientes no descartan que se de otro aumento en el producto.

El líder de los industriales de la masa y la tortilla Héctor Pérez Santillán, indicó que por el momento se ha estabilizado el precio de la tortilla que esta variando entre los 15 y 20 pesos.

-¿Pero no está descartado un aumento?

-Pues si nos volvieran a subir la materia prima si, porque no podemos absorber los costos.

-¿En cuánto están comprando el maíz y la harina?

-El maíz nos cuesta 8,700 pesos la tonelada de estar en alrededor de 6 mil pesos y que fue lo que nos orilló a subir la última vez y la harina se nos disparó hasta en 13,800 pesos.

Añadió que no hay fechas fatales para determinar aumentos, dependiendo de cómo se mueva el precio de los insumos.

Al final refirió que con todas estas alzas y aún aumentando el producto, el margen de ganancia en los negocios se les redujo a un 15%.