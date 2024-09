No desagrada a Arámbula notaría para su retiro 

Raúl Muñoz

Jesús María, Ags.- Al alcalde Antonio Arámbula López le gustaría estrenar su título como licenciado en Derecho, que obtuvo el pasado sábado, con una notaría que le asignen, pero dijo, para su retiro de la vida política.

El edil indicó que estudió durante tres años, en la Universidad de la Ciudad de Aguascalientes Campus Jesús María, la cual utiliza las instalaciones de la Casa de Música del Municipio.

“¿Ya podrás acceder a una notaría?, se le cuestionó al terminar la ceremonia de Honores a la Bandera, que se organiza cada lunes en la plaza principal del municipio.

“Estaría bien, no había pensado en eso, no estaría mal. No lo había pensado, yo soy más de campo, pero cuando esté viejito a lo mejor sería bonito”, consideró el alcalde.

Sobre su futuro en la administración pública, aseguró que aún no conoce a qué cargo del gabinete del Gobierno del Estado se irá, pues insistió, no le gustaría desplazar a nadie, sino que prefiere una posición que esté acéfala.

Cuestionado sobre los rumores que apuntan a que irá a la Secretaría de Turismo o al Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, Arámbula López rechazó pronunciarse por alguna de estas dependencias, para no molestar a nadie, dijo.

“Yo no quisiera mover a alguien que esté haciendo bien su papel y no quisiera, digamos, pisar a nadie, yo más bien buscaría una (dependencia) que tenga por ahí acéfala para no molestar a nadie”, comentó Arámbula López.