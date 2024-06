No debe descartarse el nombre de Tere Jiménez para la candidatura presidencial en un futuro 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Sin duda al día de hoy la gobernadora, Tere Jiménez, podría sin problemas ser la candidata presidencial de la oposición, señaló el secretario de Comunicación Social en el gobierno estatal, Enrique de la Torre.

En entrevista colectiva indicó que no tiene duda que, al estar posicionada como la mejor gobernadora del país, puede ser una carta importante para dentro de algunos años.

-¿Pero no está descartado en algún momento?

-Yo creo que no está descartado cuando una persona está haciendo bien las cosas como es el caso de Tere Jiménez, repito que es un tema complejo y coyuntural, donde estamos trabajando para tener un mejor estado y con eso se puede vislumbrar en algunos años, porque no la posibilidad, pero hoy sin duda no lo descartaría y hoy sin duda sería la candidata.

Más adelante el funcionario estatal, enfatizó que la mandaría estatal tendrá espacios estratégicos en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN en donde se convierte en una voz calificada de la oposición, tras los pasados resultados electorales.