No a la censura de corridos tumbados, sí a limitar gasto público en esos espectáculos

Aguascalientes, Ags.- El director general del Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA), Alejandro Vázquez Zuñiga, considera que no se debe juzgar mal las expresiones de corridos tumbados y narcocorridos pues este es reflejo de lo que ocurre en la sociedad. En cambio, es necesario atender la problemática de inseguridad en el país, hasta entonces se tendrá un panorama cultural distinto. Sin embargo, fue claro al señalar que los recursos públicos no deben promover contenidos que glorifiquen problemáticas como el narcotráfico.

Tras la presentación de Luis R. Conriquez en la Feria Regional de Rincón de Romos surgió en la discusión pública la prohibición de los narcocorridos al considerar que podrían incitar al comicio de otros delitos.

Al respecto, Vázquez Zuñiga, consideró que juzgar este tipo de música, además de ser discriminatorio y tendencioso, no atiende a las causas de la violencia y resultaría una conversión vana. “Los productos culturales siempre tienden a ser más bien el reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad”, señaló.

“Censurar no es el camino. La cultura refleja la realidad que vivimos, y si queremos cambiar lo que proyecta, debemos atacar las causas que originan esas expresiones, no limitar a los artistas”, explicó Vázquez Zúñiga.

El director del ICA enfatizó que, si bien las personas tienen libertad para crear y consumir cualquier tipo de contenido, el financiamiento público debe administrarse con responsabilidad. “No es sensato usar recursos estatales para promover expresiones que glorifiquen la violencia o el narcotráfico, ya que eso contradice los esfuerzos para combatir esos mismos problemas en la sociedad”, puntualizó.

Además, Vázquez Zúñiga advirtió sobre el peligro de criminalizar a quienes consumen, señaló que la crítica cultural no debe convertirse en un marcador de clase que descalifique ciertos géneros. “Creer que solo lo académico o tradicional es cultura excluye otras formas de expresión legítimas. La gente debe tener la libertad de escuchar y disfrutar lo que quiera sin prejuicios”, agregó. Ciertos géneros musicales o expresiones culturales. “Generalizar y asociar automáticamente gustos culturales con actividades ilícitas es peligroso. La cultura debe verse como un gesto identitario, no como un indicador de criminalidad”, sostuvo.

Vázquez Zúñiga concluyó que la solución para transformar las expresiones culturales radica en mejorar la realidad social. “Si México quiere dejar de ser reflejo de la violencia en su arte, primero debe combatir las causas estructurales. Cuando la violencia disminuya, nuestra cultura reflejará un país diferente”, aseguró.