Niños migrantes se incorporan a escuelas de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Instituto de Educación garantiza espacios para menores migrantes extranjeros y nacionales a fin de que continúen con sus estudios, señaló el titular, Ulises Reyes Esparza.

Resaltó que en el tránsito de que se cuente o no con sus documentos se está en obligación de prestarles los servicios educativos.

-¿Y ya hay niños migrantes internacionales en las escuelas de Aguascalientes?

-Si tenemos identificados aunque en estos momentos no tengo la cifra, pero son los menos.

En entrevista con medios de comunicado relató que la mayor incorporación al sistema educativo local de esta dando de menores que provienen de entidades vecinas.

-¿De Zacatecas se han incorporado?

-De Zacatecas y de Jalisco si ha existido un incremento, aunque no ha sido exponencial.

Reyes Esparza manifestó que los números reales del incremento de la matrícula de foráneos se va a ver reflejada hasta el próximo mes de agosto, luego de que en estos momentos la incorporación de estos alumnos por diversas circunstancias se ha venido dando de una manera gradual.