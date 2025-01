Nieto de Maribel guardia habría sido objeto de golpes

Redacción

Ciudad de México.-La polémica entre Maribel Guardia y su nuera Imelda Tuñón continúa. Y es que hace unos días todo explotó cuando la actriz costarricense anunció que iniciaría un pleito legal contra la madre de su nieto, y mucho más cuando se filtraron los detalles de la denuncia.

Al parecer, Maribel Guardia no considera que Tuñón esté capacitada para cuidar del pequeño José Julián, pues supuestamente tiene una vida donde hay drogas, alcohol y fiesta. Han circulado algunos videos donde se ve a la viuda de Julián Figueroa llegando en estado de ebriedad a la casa de la actriz y recogiendo supuestas sustancias ilegales a las afueras del inmueble.

Actualmente, el menor de edad vive con Maribel Guardia y está separado de su madre, al menos hasta que se aclare la situación. Es importante decir que la actriz y la joven habrían tenido una discusión a las afueras de la escuela del niño el día que comenzó todo el pleito legal.

Maribel Guardia fue advertida por la escuela de supuestos maltratos contra el menor

Imelda Tuñón busca recuperar a su hijo tras denuncia de Maribel Guardia. |Foto: IG, imetunon

Según lo contado por chamonic3 en La Mejor FM 97.7, fue la maestra de José Julián quien llamó a Maribel porque supuestamente el menor tenía marcas de golpes. Así lo explicó:

“Una señora que dice que tiene un sobrino en la misma escuela de Julián me está diciendo que fue la maestra la que llamó a Maribel. La maestra lo notó distinto, lo notó aterrado, somnoliento y que le vio un moretón; que todo eso no era habitual en el niño”.

Y explicó: “A mí me lo contó una señora y por eso la escuela le preguntó a la maestra. Es un colegio particular donde en teoría no deberían suceder estas cosas”.

Del mismo modo, contó: (IG: @maribelguardia)

“La maestra dijo ‘yo le hablé a su abuelita porque es ella la que está al pendiente y la que siempre ha venido cuando el niño se siente mal. Le hablé porque el niño tenía un golpe’”.

Recordemos que dentro de la denuncia de Maribel Guardia se acusa a la madre de supuestamente haberle dado al niño pastillas para dormir:

“Acudí a su habitación para despertarlo, notando que estaba adormilado. Al preguntarle si se sentía bien, ya que noté que le costaba trabajo abrir los ojos, lo cual me alarmó y lo levanté de la cama, me dijo que tenía mucho sueño, por lo que insistí en despertarlo a lo cual reaccionó bien y ya no considera necesario llevarlo al hospital; sin embargo, más tarde, ese mismo día, le pregunté si se había desvelado y él mismo me refirió que su mamá le había dado una pastilla para dormir antes de salir la noche anterior”.

Con información de Infobae