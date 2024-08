Ni un cinco de la federación para Aguascalientes por sequía 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial, Isidoro Armendáriz García, lamentó el olvido de la federación quien no envió recursos a Aguascalientes por la seguía que se prolongó por los menos un par de años.

La declaratoria de emergencia para el estado quedó solo en un discurso parlamentario en donde a final de cuentas ni la Cámara de Senadores, de Diputados, Secretaría de Hacienda y de Agricultura jamás liberaron recursos para Aguascalientes.

“Al menos para Aguascalientes no liberaron un solo cinco para mitigar todos los daños que dejó la sequía”, recriminó.

Todo el programa de atención y mitigación a los efectos de la sequía lo absorbió con recursos propios el estado, dijo.

Destacó de una inversión de más de 150 millones de pesos en 2023 para apoyo al campo por sequía y una cantidad similar en lo que va de este 2024, más la aplicación se seguros catastróficos, mientras que de la federación insistió en que no hubo recursos.