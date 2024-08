Detecta iglesia documentos falsos de pláticas matrimoniales y bautismales 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El vocero de la diócesis de Aguascalientes, Rogelio Pedroza, reveló de la detección de documentos apócrifos en las iglesias para realizar pláticas matrimoniales, bautismales, de confirmación o de primera comunión.

Lamentó que haya quienes quieran hacer “trampa” consiguiendo estos documentos que no tienen ninguna validez.

“Ya ven que la gente anda buscando las baratas como dicen, pero no es lo mismo porque solo pagan por un papel que no es válido”.

El único perjudicado es quien pretende engañar a las notarías parroquiales cuyo personal está capacitado e identifica de inmediato los documentos y las firmas de los párrocos y en el grupo que tienen de WhatsApp se boletinan para alertarse del engaño, refirió.

En redes sociales hay quien oferta este tipo de falsos documentos, pidiendo no caer en estos fraudes.