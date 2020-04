Netflix planea una serie sobre el coronavirus con actores en cuarentena

Redacción

La plataforma de streaming Netflix está trabajando en una nueva serie de antología llamada “Social Distance” (Distanciamiento Social) ambientada durante la pandemia de coronavirus, que se adapta al cierre de la producción de Hollywood mediante el uso de actores en cuarentena.

Jenji Kohan, creadora de “Weeds” y “Orange Is the New Black”, está produciendo el programa, una comedia en la que los actores se filmarán desde sus propios hogares.

“Nos desafiamos a nosotros mismos para hacer algo nuevo: crear y producir virtualmente para que nuestro elenco y equipo puedan mantenerse saludables y seguros”, dijo Kohan en un comunicado.

El proyecto de Kohan es uno de los casos de más alto perfil de un cineasta que busca adaptar la producción a las demandas de la crisis sanitaria mundial. Cientos de películas y programas de televisión han detenido la producción en todo el mundo para proteger a los actores y al equipo durante la pandemia.

Durante esta pandemia, Netflix ha sido uno de los grandes ganadores ya que registró un récord de 15,8 millones de clientes en los primeros tres meses del año.

Con información de Infobae