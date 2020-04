Obligan a estudiantes de medicina a volver a hospitales pese a falta de insumos, protocolos y más irregularidades

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), específicamente de la Facultad de Medicina que realizan su internado de pregrado en los hospitales pertenecientes al IMSS, se han visto obligados a regresar a los nosocomios a partir del primero de mayo. En caso de que se nieguen, les será aplicado el reglamento institucional vigente.

Ante esta situación, los universitarios temen por la posibilidad del contagio del coronavirus en el personal médico, tal como ha ocurrido en la entidad y que incluso ha cobrado la muerte de dos trabajadores del IMSS, quienes ni siquiera tuvieron un contacto directo con los pacientes COVID.

De acuerdo con el oficio No. 09 B5 61 61 2510/20001624 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fechado al 24 de abril, se señala que “las y los médicos internos de pregrado sin factores de riesgo para enfermedad grave por COVID se reincorporan a sus actividades a partir del 1 de mayo de 2020”.

En el mismo documento se asegura que los estudiantes serán reubicados a hospitales que no estén designados para la atención del virus, con la finalidad de reducir el riesgo de contagio entre ellos. También se indica que un porcentaje de dichos estudiantes continuarán sus labores en esquemas de guardias ABCD, con jornadas de 24 horas hasta nuevo aviso.

Finalmente, se advierte que, quienes no se presenten a sus unidades médicas “sin autorización o justificante, se aplicará el reglamento institucional vigente”, además de que su proceso de titulación podría resultar perjudicado.

Todo ello ha generado temor e incertidumbre en cerca de 160 estudiantes de la UAA, quienes hacen su internado en clínicas del IMSS.

“Sabemos que en el hospital de zona 1, 2 y 3 hay casos positivos de COVID. No se han mencionado en las noticias oficiales ¿por qué?, no lo sabemos, pero nosotros de manera confiable sabemos que existen esos casos”, dijo preocupada una de las estudiantes de medicina, exponiendo el riesgo que para ellos representan estas instalaciones.

El grupo de estudiantes también aseguró que personal del aeropuerto de Aguascalientes se ha contagiado de coronavirus y ha fallecido en las instalaciones del IMSS, sin que se aplicaran los exámenes ni protocolos correspondientes.

Además, destacaron que en su internado, sufrieron de la falta de equipo de protección en los nosocomios, tema que incluso el personal médico y de enfermería había denunciado con anterioridad a través de manifestaciones.

“El material personal no era suficiente, no teníamos cubre bocas, no teníamos guantes, teníamos que curar a nuestros pacientes de manera diaria”.

Los jóvenes se han mantenido a la espera de que la UAA o la Secretaría de Salud vele por ellos y emita una postura en donde los posicione como estudiantes y no como personal obligado a volver a los hospitales.

Hasta la fecha, no han tenido respuesta.

“Queremos hacer un llamado a las autoridades universitarias principalmente, que realmente por un escrito del gobierno está dicho que ellos deben de realizar un tipo de acuerdo con la institución con la que estamos inscritos para poder adecuar la situación a cada uno de nosotros”.

Este mismo caso se ha replicado en prácticamente todo el país. Instituciones como la Universidad Autónoma de Nayarit, la Secretaría de Salud de Tamaulipas o la Subdirección de Enseñanza y Desarrollo Profesional de Sinaloa ya se posicionaron al respecto, en donde limitaron o negaron el regreso de sus estudiantes a los hospitales, tengan o no la atención del COVID.