Netflix debuta con la NFL esta Navidad con juegos en vivo y shows estelares

Redacción

La NFL y Netflix estrenarán una colaboración histórica este 25 de diciembre con la transmisión en vivo de dos partidos estelares: Pittsburgh Steelers vs. Kansas City Chiefs y Houston Texans vs. Baltimore Ravens. El acuerdo, estimado en 150 millones de dólares según Forbes, marca el ingreso del gigante del streaming al mercado de eventos deportivos en directo.

Los juegos, disponibles para usuarios de Netflix a nivel mundial, forman parte de un programa especial navideño que incluye un espectáculo pregrabado de Mariah Carey, interpretando su icónica canción All I Want for Christmas Is You, y una presentación en vivo de Beyoncé durante el medio tiempo del duelo Texans vs. Ravens, desde el NRG Stadium de Houston, ciudad natal de la cantante texana.

El convenio con la NFL, anunciado en mayo, contempla un pago de 75 millones de dólares por partido. Hasta ahora, Netflix había colaborado con la liga únicamente en contenido documental, como las exitosas series Quarterback y Receiver.

El evento tiene como protagonistas a cuatro franquicias de primer nivel, encabezadas por los Chiefs de Patrick Mahomes, vigentes campeones de los dos últimos Super Bowls. Mahomes, considerado uno de los mejores quarterbacks de la historia, buscará liderar a los Chiefs hacia otra victoria que les asegure el primer lugar de la Conferencia Americana (AFC) y los libre de jugar la primera ronda de los playoffs.

Enfrente estarán los Steelers, que con un récord de 10-5 luchan junto a los Ravens (también 10-5) por el liderato de la división Norte de la AFC. Por su parte, los Ravens, comandados por Lamar Jackson, se medirán a unos Texans ya consolidados como líderes del Sur de la AFC con un balance de 9-6.