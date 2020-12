Netflix cambia el nombre de Elliot Paige en sus películas y series

Redacción

La plataforma de streaming Netflix decidió mostrar su apoyo al actor Elliot Paige, antes conocido como Ellen Paige, ya que modificó su nombre en todas las películas y series que se encuentran en la plataforma donde él aparece.

Dicho cambio se puede confirmar revisando una de las últimas producciones en las que Paige ha participado, The Umbrella Academy, donde se ve que el actor es identificado como Elliot Paige.

Entre otras películas que también fueron modificadas son Tallulah, Flatliners y El Origen, así como la serie Historias de San Francisco y el documental There´s Something In The Water.

En días recientes, el actor anunció al mundo por medio de sus redes sociales que era un hombre transgénero y que por tanto, su nombre había cambiado para ahora ser llamado Elliot. Su esposa, Emma Portner, quien le escribió una emotiva carta y otros famosos demostraron su apoyo al histrión y reconocieron su valor.

Con información de Milenio