Negligencia criminal en el ISSSTE de Aguascalientes

Aguascalientes, Ags.- Es inconcebible lo que pasa por las mentes de los directivos de la clínica del ISSSTE en esta capital que a diario arriesgan la salud y hasta la vida de los cientos de derechohabientes que acuden a sus instalaciones.

Les vamos a contar porqué….

El asunto es que el único oncólogo de nombre Oliver tiene dos meses incapacitado. Hasta ahí uno dijera, bueno y eso ¿qué tiene?.

Pues tiene que los pacientes de este galeno acuden conforme a las citas programadas desde semanas antes a consulta y hasta el momento en qué llegan les informan que no hay quien las atienda.

Obviamente los derechohabientes ya perdieron su tiempo, su dinero y peor aún ingresaron a un hospital que tiene toda la mala fama del mundo de la pésima atención, a arriesgarse de algún contagio por el Covid-19.

El señalamiento es; porque ningún directivo ha autorizado el interinato de un oncólogo externo. Aquí viene una duda razonable ¿Se estarán robando esos recursos, o porque demonios no contratan a un suplente?

Exactamente ocurre los mismo con los pacientes del psiquiatra, el doctor Ramos, quien hace más de dos semanas está de incapacidad, y la historia se repite con los pacientes que van a diario a este foco de infección e ineptitud llamado clínica del ISSSTE. Los regresan porque no hay quién lo supla.

Por si fuera poco sucede exactamente lo mismo con el doctor Ortiz el nefrólogo quien tiene un mes incapacitado.

No han contratado a nadie para que los sustituyan y no les avisan a los derechohabientes que no existe alguien que los pueda atender los antes de que ya ingresaron al nosocomio en cuestión.

A eso sin duda amigos lectores se les llama por decir lo menos “negligencia”.

Así que ya saben porque los contagios van a la alza en Aguascalientes.

Claro que cada quien es responsable de sí mismos, pero aquí cabe resaltar que los funcionarios tomadores de decisiones y qué tienen el poder de contratar a los suplentes de los galenos que están incapacitados no lo hacen también colaboran con la alta tasa de contagios del Covid-19 en el territorio estatal y peor aún. Hay que pensar evidentemente en actos de corrupción y negligencia. En su conciencia….