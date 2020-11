Muere Maradona a los 60 años de edad

Redacción

El ex futbolista argentino Diego Armando Maradona falleció este miércoles a causa de una descompensación, de acuerdo a lo publicado por el diario El Clarín.

La información fue confirmada por Oscar Ruggeri, campeón en el Mundial de México 1986 junto con Diego Maradona.

“Quiero que entiendan, quiero que entiendan todos ustedes, los asistentes, absolutamente todo el mundo. Me dicen que Diego no resistió, que Diego no resistió”, se reportó en el espacio conducido por Sebastián Vignolo en ESPN.

Cabe recordar que el estratega argentino había estado delicado de salud hace unas semanas, al grado de que tuvo que estar internado durante varios días en el hospital.

Fue sometido a una operación a principios de mes debido a un hematoma en la cabeza, luego de que se sintió mal tras un partido de Gimnasia.

Pese a que la operación resultó bien y fue dado de alta el 11 de noviembre, un paro respiratorio le habría quitado la vida la mañana de este miércoles.

En medio de la conmoción generalizada, el Gobierno de Alberto Fernández decretó tres días de duelo nacional.

Con información de ESPN