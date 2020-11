Juran que sí revisan protocolos sanitarios en transportes suburbanos

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- El transporte público suburbano, el cual circula entre las diversas comunidades del municipio de Jesús María, también es vigilado para que se cumplan las medidas sanitarias marcadas por el sector salud, aseguraron las autoridades locales.

El alcalde Antonio Arámbula López indicó que por parte del Ayuntamiento, sólo se revisan los puntos donde se ubican las paradas del camión, con la intención de invitar a la ciudadanía a que mantenga la sana distancia mientras espera su transporte.

“Debo decir que no nos damos a basto para revisar los negocios, no alcanzamos a supervisar tanto negocio, por lo tanto sólo revisamos las paradas del camión pero no tenemos personal para subir a los camiones, esto lo debe hacer personal de Gobierno del Estado”, señaló en transmisión virtual.

Por su parte, la Coordinación de Movilidad, dependencia perteneciente al Gobierno del Estado, indicó a este medio digital que las revisiones en este tipo de transportes se realizan de manera semanal, donde se verifica el uso del cubrebocas y el cumplimiento de las medidas sanitarias en el interior de las unidades.

Precisó que como resultado de estos operativos se han sancionado a por lo menos 6 unidades de transporte público suburbano “por poner en riesgo a los usuarios, no cumple con las especificaciones físico-mecánicas o no respeta la tarifa”.

Finalmente, apuntó que estas verificaciones se realizan en taxis, plataformas, colectivos foráneos, transportes de personal, de carga ligera, suburbanos, entre otros.