Muere el rapero Takeoff en balacera

Redacción

Kirsnik Khari Ball, mejor conocido como Takeoff, perdió la vida a los 28 años producto de un tiroteo la madrugada de este martes en 810 Billiards & Bowling Houston, ubicada al centro de la ciudad estadounidense.

La noticia sorprendió al mundo de hip hop y los más de 8.1 millones de seguidores en Instagram del rapero nacido en Lawrenceville, Georgia, en 1994, donde empezó a rapear cuando tenía 14 años y se había consolidado dentro de la industria.

En 2008 se reunió con Quavious Keyate Marshall y Kiari Kendrell Cephus para formar Polo Club. Sin embargo, tiempo después decidieron sacar sus primeros materiales bajo el nombre de Migos.

La agrupación tuvo su éxito más alto en 2013 con la canción ‘Versace’, que tuvo un remix de Drake. Le siguieron éxitos como ‘Bad and Boujee’ y ‘Look at My Dab’ que los colocaron en las listas de popularidad.