Morena perdió la capacidad de diálogo con la oposición: PAN

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Morena se ha dedicado los últimos años en menospreciar a los partidos de oposición, lamentó el diputado local del PAN Luis Enrique García López, quien ejemplificó las recientes votaciones en el Congreso de la Unión.

“El fondo de este asunto es el desprecio que ha tenido el grupo mayoritario por la oposición y pensar que toda la vida la oposición iba a hacer lo que dijera la mayoría. Morena ha perdido toda la capacidad de diálogo con la oposición y este es el resultado”, subrayó.

García López comentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó por tener la mayoría en el Poder Legislativo, pero sin darse cuenta que no tenía la garantía de tener luz verde para sus reformas constitucionales.

“El valor de la oposición es la capacidad del diálogo que no se ha tenido desde el gobierno. La verdad es que si hacemos un análisis de lo que ha ocurrido en el Congreso de la Unión, es que si las reformas constitucionales si no están dialogadas con la oposición no va a pasar y querrán seguir con la mayoriteo”, insistió el panista.

El pasado domingo 17, las bancadas de oposición en la Cámara de Diputados rechazaron la iniciativa de reforma eléctrica que había promovido López Obrador.