Modelo que se implemente para operación del servicio agua no debe ir en función de gustos 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Pide la iniciativa privada hacer un análisis sería de la problemática del agua de cara a la definición del nuevo modelo de operación del servicio y que la decisión final no se por gustos.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan Manuel Ávila, indicó que quien llegue va a tener que administrar la escasez y buscar mitigar el problema que se tiene.

“Llegue quien llegue ya sea concesión, esquema mixto, privado o que la administre el municipio va a tener que enfrentar problemas serios y administrar la escasez, entonces en ese sentido el problema de falta de agua va seguir y no va a acabar porque llega A o B”, remarcó.

Más adelante el empresario insistió en que las decisiones se deben tomarse en base al problema y que no se vea por qué tal o cual nombre o esquema suenan mejor.