México llevará litigio por venta de armas a la Corte Suprema de EU

Redacción

Ciudad de México.- México está preparado para llevar a la Corte Suprema de Estados Unidos su litigio contra las compañías que acusa de comercializar armamento con negligencia, sabiendo que llegarán a manos del crimen organizado.

El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y responsable de la estrategia jurídica mexicana, Alejandro Celorio, señaló que México cuestionará la última desestimación de la demanda del gobierno contra siete fabricantes en el Tribunal Distrital en Masssachusetts.

La decisión del juez implica que los fabricantes de armas también están exentos de todo reclamo legal por acciones realizadas más allá de las fronteras estadunidenses, extraterritorialidad no contemplada en la Ley de Protección del Comercio Legal en Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), la normativa citada por Saylor.

“La PLCAA no dice que tiene efectos extraterritoriales; no tendría por qué cubrir a las empresas de cosas que suceden en México, y eso es algo muy importante, porque hoy es PLCAA, pero el día de mañana podría ser cualquier otra ley (estadunidense) que nos imponga obligaciones o nos frustre derechos en México y eso es gravísimo. Estaríamos hablando de un imperialismo judicial que no es correcto.”, indicó Celorio.

México tiene 30 días para presentar el aviso de impugnación, que será turnado al circuito de apelaciones de Boston, que en opinión de Celorio “es más liberal y sensible a nuestros argumentos. Por eso demandamos en Boston”. Luego de ello, conforme lo determinen las autoridades judiciales, continuará el procedimiento, que tomará algunos meses.

Celorio estima que pese a este primer revés judicial, se ha obtenido una victoria al exponer las deficiencias de la PLCAA y que las armas están dañando a los mexicanos.

Con información de La Jornada