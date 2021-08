México llega a las 300 medallas en Juegos Paralímpicos

Redacción

Con una medalla de oro y dos de bronce, por parte de Arnulfo Castorena Vélez, Jesús Hernández Hernández y Nely Miranda Herrera, en el séptimo día de actividades de la para natación, México superó las 300 medallas en su historia en Juegos Paralímpicos, en Tokio 2020.

En la primera final de la jornada para el país, los 50 metros pecho, categoría SB2, Castorena Vélez se adjudicó el oro, con tiempo de 59 segundos y 25 centésimas, mientras que, Hernández Hernández, con tiempo de 1:02.27, se llevó el bronce, metal que significó el número 300 en la cuenta histórica del país en la justa veraniega.

Con esta presea, Arnulfo Castorena llegó a seis medallas paralímpicas en su palmarés: oro en Sídney 2000, oro plata y bronce en Atenas 2004, plata en Londres 2012 y oro en Tokio 2020.

Por su parte, Jesús Hernández, quien se convirtió en el primer mexicano en colgarse dos preseas en Tokio 2020, aseguró que este resultado tiene un significado especial.

“Es algo extraordinario para mí, me siento como el ave fénix que renace de sus cenizas, porque tuve cáncer y cuando todos creyeron que no podría salir adelante, ahí estuve; además, esta medalla de bronce simboliza un gran reto para mí, es una prueba en la que he dominado mis miedos”, comentó.

Para cerrar la jornada, la representante de Veracruz, Nely Miranda, se colgó la presea de bronce, en la final de 50 metros pecho SB3, con un tiempo de 1:01.60.