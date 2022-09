México cuenta con su propia Torre Eiffel

Redacción

Pocos saben que México es uno de los países que tienen una de las mejores réplicas de la Torre Eiffel de Francia. Mide 58 metros y pesa 140 toneladas, concluyendo su construcción hace no mucho, en 2007.

Pero antes de revelar su ubicación se debe comentar que en el mundo existen al menos 10 réplicas de la estructura parisina en cuestión, ubicándose en el País Vasco, dos en Estados Unidos, República Checa, Japón, Bolivia, Brasil, Letonia, Australia y otro duplicado en Francia.

La comunidad francesa regaló a México su Torre Eiffel

Sin embargo México nunca ha aparecido en las listas de países con copias de la Torre Eiffel, a pesar de que la ubicada en nuestro país es de gran altura e incluso es una copia más exacta que las de otros países.

La Torre Eiffel mexicana fue mandada a hacer por la comunidad francesa en México. Y es que debemos recordar que al menos desde el siglo XIX hubieron diversas migraciones de franceses a nuestro país.

Las primeras de ellas se dieron dentro de las órdenes de franciscanos, dominicos y jesuitas, más tarde el porfiriato contribuyó a la llegada de más galos, proviniendo sobre todo de los Alpes de Alta Provenza, los Pirineos Atlánticos, así como de Gironda y París.

Ya nos vamos aproximando a la ubicación de la Torre Eiffel mexicana. Pero antes hay que saber que los estados en México que recibieron más franceses durante estas décadas han sido San Luis Potosí, Veracruz, Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes, Michoacán, Zacatecas y Durango.

Sí, es en este último estado, más precisamente en el municipio de Gómez Palacios, fue donde se creó la réplica de 58 metros de la Torre Eiffel, justo en una plaza ubicada en la esquina del bulevar Miguel Alemán y la calzada Francisco González de la Vega.

Christian Collier de la Marliere, integrante de la comunidad francesa, fue quien la donó a manera de agradecimiento por lo mucho que la región le ha dado. Sus palabras fueron las siguientes:

“Con esto he regresado aunque sea un poco de lo mucho que me ha dado la Comarca Lagunera. Lo mejor es el sentimiento cumplido, tres monumentos para la tres ciudades que me han acogido y donde he vivido, tanto Gómez Palacio, Lerdo y Torreón”, dijo.

Sin más, en tu próxima visita a Durango no olvides ir a pasearte a la plaza de la Torre Eiffel.

Con información de Vive México