Mexicana exhibe que productos “mexicanos” en Canadá son cachirules

Canadá.-Una tiktoker mexicana ha desatado una ola de comentarios en redes sociales después de compartir su experiencia en un supermercado de Canadá, donde encontró una sección dedicada a productos “mexicanos”.

Patty Torres, la creadora de contenido detrás del video viral, expresó su molestia al descubrir que muchos de los productos ofrecidos bajo esta etiqueta no son auténticamente mexicanos

En el video, que ha acumulado miles de vistas, Patty comienza señalando un letrero en el supermercado que dice “mexican”, lo que la llevó a revisar los productos en esa sección. “Estoy en el súper de Canadá y estoy un poco ofendida en mexicano. Literal, el súper de aquí tiene una sección que dice: ‘mexican’ y vean este producto”, comenta mientras muestra una marca estadounidense llamada Old El Paso. Este producto incluye tacos y tortillas Bowl-Bol, los cuales, según Torres, no son representativos de la auténtica comida mexicana. “Esto no se come en México y no existe esa marca”, añadió.



Sin embargo, no todo lo que encontró en esa sección fue motivo de indignación. Patty reconoció que en el supermercado también se vendían salsas verde y rioja de la marca Herdez, una marca mexicana bien conocida. Este detalle fue uno de los pocos elementos que ella consideró verdaderamente representativos de la cocina mexicana

La tiktoker mexicana exhibió los falsos productos mexicanos en un supermercado canadiense. (TikTok / @pattystorres)

Pero la tiktoker no pudo ocultar su sorpresa al descubrir un producto que la dejó aún más desconcertada: una salsa de tequila. “No engañen a la gente, como que salsa de tequila, eso ni siquiera en México”, exclamó, visiblemente molesta. Para ella, la existencia de este producto en la sección “mexicana” fue un claro ejemplo de la desinformación y la falta de autenticidad en la representación de la cultura gastronómica mexicana en el extranjero.

El video de Patty Torres ha generado un amplio debate en TikTok, donde muchos usuarios compartieron su acuerdo con la creadora de contenido, señalando que la auténtica comida mexicana es mucho más diversa y compleja que lo que a menudo se encuentra en supermercados fuera del país.

