Médicos de Aguascalientes no descartan otra manifestación para exigir vacunas

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- No se descarta una nueva manifestación por parte de los médicos del sector público y privado de Aguascalientes que aún no han recibido la dosis contra el Covid-19, señaló el miembro del grupo “Todos somos primera línea”, Juan Antonio Solís Terán.

En entrevista con El Clarinete, señaló que tras la última marcha que se realizó en el centro de la ciudad capital y de varias ruedas de prensa, han visto mayor una mayor aplicación de dosis entre el sector salud de la entidad. Sin embargo, comentó que aún faltan decenas de vacunas para más profesionales de la salud.

Resaltó que de acuerdo a la información que han logrado recabar, por lo menos dos terceras partes del HGZ. No 3 del IMSS en Aguascalientes no está vacunado, mientras que otros 800 médicos privados contabilizados por el Colegio de Médicos aún no han recibido la dosis.

Indicó que aunque se han buscado acercamientos con el delegado de la Secretaría de Bienestar en Aguascalientes, Aldo Ruiz, y el titular de la Secretaría de Salud estatal, Miguel Ángel Piza Jiménez, aún no han recibido información sobre la expansión de las jornadas de vacunación para el personal de salud.

Por último, destacó que el sector médico está preocupado por el surgimiento de una tercera ola de contagios, decesos y hospitalizaciones a causa del Covid-19, por lo que, señaló, si no se aplican más dosis en los hospitales públicos y privados, podrían verse más manifestaciones por parte de los trabajadores de la salud, no sin antes agotar todas las vías institucionales.