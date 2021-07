“Me tiró un agarrón en mis partes”: Raúl Sandoval dijo se acosado por Daniel Bisogno

Redacción

Ciudad de México.-Nuevo escándalo de conocido conductor.

Si hay un personaje que es sumamente polémico e incluso siempre está causando revuelo por sus actitudes es el conductor de “Ventaneando”, Daniel Bisogno; ahora se dio a conocer una nueva mala experiencia que vivió Raúl Sandoval al lado del presentador.

Cuando el cantante vio su fama aumentar gracias a “La Academia” se hizo de varios amigos en el medio y principalmente en Azteca, entre ellos estaba “El Muñe”. Sin embargo, en determinado momento ambos se distanciaron sin explicaciones.

Muchos creyeron que la razón por la que Daniel Bisogno le retiró su amistad a Raúl Sandoval fue porque este último comenzó a salir con Fran Meric. Sin embargo, el “Cachanilla” reveló la verdadera razón detrás del distanciamiento.



“Es muy raro, porque los chismes que a mi me atacaban antes de casarme eran de mujeriego. En primera, pues voy a aclarar, yo no tengo nada en contra de la comunidad gay, tengo muchos amigos gays y si lo fuera, la última persona en la que me fijaría sería en Bisogno”, expresó a Chisme No Like el cantante al respecto de los rumores sobre su sexualidad, mismos que surgieron hace varios años.

¿Por qué Raúl Sandoval menciona a Bisogno en esta polémica?

De acuerdo con Dael Dávalos en una columna de hace varios años, el conductor y el cantante se habrían envuelto en una especie de romance e incluso esa era la razón por la que “El Muñe” no se sentía mal con respecto a la relación de Sandoval con Meric.PUBLICIDAD

El cantante lo desmintió, pero sí confirmó que en su momento fue víctima de acoso por parte del conductor.



“Estamos reunidos ahí, se le pasaron las copillas o algo y me hizo una falta de respeto. Me tiró un agarrón de nueces con la mano medio escondida. Me dio un agarrón en mis partes”, reveló el cantante.

Raúl Sandoval se sintió ofendido porque notó que el conductor lo quería tocar de nueva cuenta, por lo que prefirió irse de la fiesta. “No le pegué un chingazado porque era mi amigo”, narró a Elisa Beristain y Javier Ceriani.

Además, indicó que el presentador no se disculpó, por lo que prefirió que dejaran de ser amigos y optó por retirarle el habla.

Con información de Radio Fórmula