Más de 75,000 muertos y 715,457 contagios por coronavirus en México

Redacción

Ciudad de México.-Continúan sumándose muertes y contagios por coronavirus.

Ya suman 75,439 defunciones confirmadas en México por coronavirus (COVID-19) y 715,457 contagios acumulados, informó desde Palacio Nacional Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, este 24 de septiembre, día 117 de la Nueva Normalidad.

La Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con mayor número de casos activos estimados (con fecha de inicio de los últimos 14 días por el índice de positividad, por entidad y semana epidemiológica). A nivel nacional se calculan 34,223 contagios.

Se estima que hay más de 2,000 defunciones sospechosas que podrían sumarse al total en las próximas horas. También contabilizaron 835,985 casos negativos, 84,348 sospechosos y pacientes 514,760 recuperados de un total de 1,635,790 pruebas realizadas. Mural de Covid-19 en México (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

La distribución por sexo en las defunciones confirmadas muestra un predomino del 64% en hombres. La mediana de edad en los decesos es de 63 años.

Continúan ubicándose la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Puebla y Baja California como las cinco entidades que han registrado el mayor número de defunciones y que en conjunto representan casi la mitad (43.3%) de todas las del país. La Ciudad de México por sí sola, acumula 15.7% de todas defunciones a nivel nacional.

De las 30,124 camas de hospitalización general contabilizadas en todo el país, el 28% (8,577) están ocupadas y el 72% están disponibles (21,547). Nuevo León es la entidad con más camas ocupadas, no obstante, tiene el 53% de disponibilidad. A sign that reads “Test COVID here” is pictured, as the coronavirus disease (COVID-19) outbreak continues in Mexico City, Mexico September 24, 2020. REUTERS/Edgard Garrido

Respecto a la ocupación de camas con ventilador contabilizadas este día (10,588), para atender a pacientes con síntomas graves de COVID-19, el 25% (2,622) están ocupadas y el 75% (7,966) están disponibles. Aunque Colima tiene el mayor número de camas ocupadas, todavía contabiliza más del 55% de disponibilidad hospitalaria.

Cabe recordar que sin importar el color del semáforo de alerta epidémica y la apertura de comercios, las personas que padezcan enfermedades como: diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas y respiratorias, así como trasplantes, personas adultas mayores a partir de los 60 años cumplidos, personas embarazadas y las que estén a cargo de menores de edad, deben permanecer en casa.

Por su parte, el director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura informó que hay una dobla carga de malnutrición en México. Se trata de sobrepeso, obesidad-enfermedades crónicas y desnutrición.

Señaló que respecto al sobrepeso, se sabe que existe en toda la población, es en los niños de entre 5 y 11 años el 36% lo padece y en adultos de entre 20 años y más el 75% lo padece.

Con información de Infobae