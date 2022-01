Más de 50 negocios apercibidos por incumplir con recolección privada de basura: España

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Comienzan a aplicarse apercibimientos y amonestaciones para negocios establecidos que no cumplan con recolección privada de sus desechos, informó Carlos España Martínez, secretario de Servicios Públicos del Ayuntamiento, luego de hacer hincapié que estos giros no pueden acudir a los recolectores municipales.

“Aquellos negocios, hoteles o restaurantes que no estén depositando la basura en sistemas privados como está estipulado, ya son acreedores. Llevamos más de 50 negocios que han sido apercibidos y algunos otros amonestados por no cumplir con la recolección privada de basura. Ellos como negocios no pueden ir a un contenedor a depositar sus 50 bolsas al día”, subrayó.

España Martínez detalló que el común de estas negociaciones han sido ubicadas en la avenida Luis Donaldo Colosio, al norte de la capital, así como en la calle Carranza, dentro del primer cuadro de la ciudad, además de avenida Las Américas.

“Hay que reconocer que sí ha habido buena respuesta de las negociaciones, algunos restaurantes se han acercado porque desconocen el procedimiento. Existen empresas privadas debidamente registradas para hacer el depósito de basura al relleno sanitario”, adicionó.

El titular de Servicios Públicos ejemplificó que esta reglamentación se originó debido a la saturación que se daba en contenedores porque algún hotel o restaurante los llegó a utilizar para depositar numerosas bolsas de basura.