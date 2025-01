Marlon lanza fuerte acusación contra Wendy Guevara

Redacción

Ciudad de México.-Hace ya varios meses que Wendy Guevara y Marlon Colmenarez dejaron de ser amigos. Nunca fue clara la razón por la que la ganadora de La Casa de los Famosos México y el influencer habían decidido finalizar su relación de amistad, pero todo se había mantenido relativamente tranquilo.

No obstante, recientemente, Wendy Guevara confesó en una transmisión en vivo que Marlon era dura con ella, que la regañaba y que le gritaba. Esto ocasionó que el venezolano se lanzara contra ella y que rompiera el trato de “silencio total”.

En un video que colgó en sus redes sociales, Marlon Colmenarez negó haberle gritado a Wendy y además la acusó de acoso.

Las declaraciones de Marlon contra Wendy: “Eres una mustia”

Marlon explota contra Wendy Guevara

Marlon se soltó en contra de Wendy Guevara en cuanto vio que las declaraciones de quien fuera su amiga por años se estaban haciendo virales. El influencer aseguró que la joven estaba “victimizandose”. Esto dijo:

“No, Wendy, así no. Siempre te quieres victimizar, siempre tú eres la buena. Eres la persona que tira la piedra y esconde la mano. Porque cuando quieres ser víctima eres víctima y cuando quieres ser mala, eres mala. Y eso no es así. Tengo que responder porque tengo que dejar de ser el malo de una historia mal contada”.

Marlon también explicó que los dos venían del mismo lugar y que Wendy era muy inteligente como para hacerse la víctima:

“Wendy puede ser todo pero menos estúpida, lo menos que puede ser. Acuérdense que los dos venimos de la calle, venimos del mundo de noche, trabajamos de noche. No somos estúpidos. Ella es de las personas más inteligentes que conozco. Pero se quiere hacer la víctima siempre. Ya va casi un año que decidí alejarme de eso y todavía sigue”.

Además, advirtió que romperá el trato que tenía con Wendy si ella sigue hablando de él: (Instagram/@soywendyguevaraoficial)

“Yo no quería hacer en vivos, ella quería que yo a huevo saliera. ¿Por qué siempre quieres victimizarte, Wendy, si eso no fue en lo que quedamos? Si tú no hablas de mí yo no hablo de ti. Pero si vas a hablar de mí yo voy a responder porque sé muchas cosas. Y eso no es justo”.

Finalmente, Marlon acusó a Wendy de acoso y la llamó mustia:

“¿Por qué no cuentas las veces que me acosabas que después de tomar, que querías tener relaciones íntimas? Jamás tuvimos relaciones íntimas y tú lo sabes. Cuando me perseguiste en una isla porque no quería hablarte, acosandome. Y así como esa hay más historias pero yo nunca las dije (…) No seas mustia”

