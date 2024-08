Manda Platino a…. atenderse a quien dijo que en Aguascalientes ya circula el fentanilo   

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El secretario de Seguridad Pública del estado, Manuel Alonso García, mandó a…. atenderse a quien dijera que en Aguascalientes ya circula el fentalino e inclusive refiriera de tres casos.

En días pasados la titular del Instituto Municipal de la Juventud, Karla Ortega, expuso de la detección de algunos casos en jóvenes, donde uno de ellos requirió de ser internado en un centro de rehabilitación.

Alonso García reviró y negó que el fentanilo este circulando en Aguascalientes, aceptando, sin embargo, que si ha habido decomisos por parte de la Guardia Nacional en la puerta de acceso sur, cuya droga tenía como destino el norte del país.

“Yo como secretario se Seguridad Pública pedí que me remitieran la información para darle seguimiento en el tema preventivo y de investigación y me dijeron que no era un tema exacto, entonces hay que ser cuidadosos con esa información”.

Remarcó que no hay ni narcomenudeo, ni venta de esta droga en el territorio local.