Lyn May da detalles de sus encuentros íntimos con Vicente Fernández

Redacción

Ciudad de México.-Famosa cuenta de sus relaciones con cantante de ranchero.

Lyn May dio detalles de los encuentros íntimos que habría tenido con Vicente Fernández, cuando ambos eran muy jóvenes y trabajaban juntos en el Teatro Blanquita.

Lyn May dice que no le gusta hablar sobre su supuesto romance con Vicente Fernández, por respeto a su viuda, ‘Doña Cuquita’, pero siempre termina haciendo candentes revelaciones.

En la más reciente, Lyn May habló sobre las habilidades para besar de Vicente Fernández e incluso del lugar donde supuestamente daban rienda suelta a su pasión.

En entrevista para ‘Venta la alegría’, Lyn May habló sobre las habilidades de Vicente Fernández a la hora de besar, pero dijo que antes de probar sus labios, le ponía una condición:

Tras la revelación, Lyn May intentó dejar a un lado el tema, pues dijo que no deseaba hacer enojar a doña Refugio Abarca, ‘Doña Cuquita’, viuda de Vicente Fernández:

“Ya me estás sacando cosas que no debo, porque si lo oye ‘Cuquita’ me va a regañar”LYN MAY