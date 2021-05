Lupillo Rivera prepara sencillo de rap con Snoop Dogg

Redacción

Ciudad de México.- Ahora hay una fusión entre el corrido y el rap, la cual lideran Lupillo Rivera, Alemán y Santa Fe Klan con la canción “Grandes ligas”, una colaboración con Snoop Dogg y B Real.

A través de una conferencia de prensa virtual, Lupillo Rivera dio detalles de su nueva canción, la cual es una colaboración con Snoop Dogg y se estrenará este 14 de mayo.

“Cuando me presentaron la idea por primera vez yo pensé que George Prajin (presidente de Z Records) tenía un problema, no me imaginé la canción de esta manera, pero de verdad quedó muy interesante”, expresó Lupillo Rivera.

Según explicó el cantante, “Grandes ligas”, que será estrenada el próximo viernes, está inspirada en su éxito “El pelotero” de la década de 1990 y de ahí se fueron desprendiendo de forma original cada una de las participaciones de los raperos.

El cantante de Baja California, en el noroeste mexicano, ya había tenido oportunidad de trabajar con Snoop Dogg en el tema “Mi tío Snoop” y con B Real en la canción “Vision”.

