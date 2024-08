Logra alumna de la UTA beca para estudiar en la University of Dallas at Texas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Gobierno del Estado felicita a Krysta Areni Fajardo Quintero, estudiante de la carrera de Desarrollo de Software Multiplataforma en la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, por haber sido una de las 22 personas seleccionadas para recibir la beca “ExxonMobil México”, de entre más de 100 solicitantes a nivel nacional.

Gracias a esta prestigiosa beca, Krysta tendrá la oportunidad de viajar a la University of Dallas at Texas con todos los gastos esenciales pagados, para participar en un programa intensivo de cuatro semanas sobre “Big Data e Inteligencia Artificial”.

En un mundo cada vez más digitalizado, las habilidades en estos temas son altamente demandadas y representan un área de crecimiento continuo y acelerado, por lo que esta experiencia le permitirá prepararse para futuros desafíos en su carrera profesional.

“Esta oportunidad representa una meta más cumplida, ya que refleja el esfuerzo y dedicación que he tenido a lo largo de mi carrera. Mi familia ha sido un pilar fundamental en mi desarrollo académico y profesional, pues me alientan constantemente a buscar y aprovechar oportunidades que enriquezcan mi formación y me permitan destacar en el competitivo mundo del desarrollo de software, tanto a nivel nacional como internacional”, dijo Krysta Fajardo.

Armando López Campa, rector de la UTA, comentó que este logro es un orgullo para esta institución educativa y reconoció el impacto positivo que estudiantes como Krysta tienen en la comunidad académica y profesional.

“Con su dedicación y visión, la alumna Fajardo Quintero se perfila como una futura líder en el campo del desarrollo de software, inspirando a otros estudiantes a seguir sus pasos y aprovechar al máximo las oportunidades que se les presenten”, concluyó López Campa.