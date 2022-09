Llevo 2 bicis de más de 160 mil pesos a mantenimiento y el mecánico las vendió por internet

Redacción

Un ejecutivo y aficionado a las bicicletas se llevó una gran sorpresa tras llevar dos bicis de montaña a un taller y que al final se las robaran para venderlas por Internet.

De acuerdo con el hombre, llevó su bicicleta y la de su hijo al taller porque tenían varios desperfectos. Cada una de las bicis costaron más de 8 mil euros y se las confió a un sujeto que era considerado “de confianza”.

Al igual que había hecho otros años, el 9 de noviembre de 2021, el cliente acordó con el mecánico que le pondría a punto las dos bicicletas premium por un precio de 700 euros. Como estaban haciendo una obra en casa, el cliente le pidió guardar ambas bicicletas en el taller durante un mes. Finalmente, las reformas se alargaron hasta el pasado mes de junio, cuando el propietario reclamó sus monturas. Y entonces comenzaron los problemas.

Por ello, un círculo de ciclistas de La Pinilla comenzó a investigar y pronto encontraron las bicicletas, una vendida a través de la aplicación Wallapop y otra mediante un Cash Converters, ambas por casi 3.000 euros.

“Entre las dos costaban más de 16 mil euros, son como los Ferraris de las bicis, no existen dos iguales. Y el que las compra sabe que son robadas, pero ninguna de las dos plataformas donde se vendieron comprobaron si era material sustraído”, explicó la víctima.

Finalmente, el hombre interpuso una denuncia en contra del mecánico, pero el ladrón aseguró a las autoridades que él en efecto entregó las bicicletas cuando terminó de repararlas.

“No tiene vergüenza; este verano estoy pasando el duelo. Es como cuando fallece una mascota. La gente que no tenga bicicletas no lo entenderá. Cuando se me pase el dolor acabaré comprando otra”, dijo la víctima.

Con información de La Vanguardia