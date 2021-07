Llaman autoridades a tomar precauciones por drogas en antros de Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- La presencia de drogas, alcohol adulterado y de menores de edad son irregularidades que suelen detectarse en los centros nocturnos de la entidad, especialmente dentro de la ciudad capital, por lo que se debe tener precaución en todo momento, señaló el director de Regulación Sanitaria del ISSEA, Octavio Jiménez.

“En esos operativos que hacemos se cubren todos los rubros, se cubre de tabaco, bebidas alcohólicas, la situación de sustancias desconocidas, porque no sabemos si son drogas o no, la presencia de menores de edad, y en todos los operativos se han encontrado estas situaciones”, comentó en entrevista con El Clarinete.

El funcionario estatal mencionó que con los últimos operativos de vigilancia en este tipo de establecimientos se han detectado por lo menos 3 casos en donde se detectó la presencia de sustancias desconocidas.

Detalló que una de las drogas utilizadas para estar o robar a una persona en un centro o turno es la escopolamina, ya que produce una afectación a la memoria de corto plazo y la víctima olvida los hechos que ocurrieron en un pequeño lapso de tiempo.

Otra sustancia es el diazepam en gotas, las cuales pueden provocar el sueño en una persona y por ende, la vuelve vulnerable a un delito, apuntó.

Jiménez aseguró que este tipo de prácticas no son extrañas en Aguascalientes y resaltó que las drogas suelen provenir directamente de los clientes y no de los propietarios de los establecimientos.

“Eso no es raro, no. No es tan común, pero sí se da. Pero aquí utilizan otro tipo de sustancias y en este caso quizá no es tanto con los dueños de los establecimientos, igual las veces con el consumo de drogas, muchas veces es la gente que acude ahí”.

Más adelante, expuso que la dirección de Regulación Sanitaria también ha detectado la venta de agua en lugar de alcohol, lo que representa una estafa para los clientes, así como la presencia de menores de edad.

Por lo anterior, hizo un llamado a la ciudadanía a tomar precauciones al acudir a los centros nocturnos, como no establecer contacto con personas desconocidas, no aceptar bebidas ofrecidas por otras personas y pedir ayuda de manera inmediata al detectar una sensación de riesgo.