Redacción

España.-Ya hay fecha de salida para importantye jugadore.

Un tema recurrente durante los últimos meses ha sido la estancia del delantero argentino de 33 años, Lionel Messi con el FC Barcelona, conjunto con el que no ha renovado contrato hasta el momento, mismo que termina el próximo mes de junio del 2021. De esta forma, se ha comenzado a especular con el siguiente paso en la carrera del astro pampero. © Foto Futbol Total: Un juego auténtico lleno de nobleza y emoción. Lionel Messi: en FC Barcelona hasta 2023 y luego la MLS

De acuerdo con la Cadena Ser, en España, la ‘Pulga’ se quedaría con el equipo Blaugrana hasta el 2023 para posteriormente emigrar al Inter de Miami en la Major League Soccer de Estados Unidos, equipo que pertenece a David Beckham. Messi tiene planeado enfilar el final de su carrera cuando tenga cerca de 36 años y hacerlo en una vida lujos y tranquila pero jugando futbol.

De acuerdo con el medio ibérico, el astro argentino compró un lujoso apartamento en el edificio Porsche, ubicado en Sunny Isles, donde se mudaría dentro de algunos años, pues desean también que sus hijos se terminen de formar en Estados Unidos; “Si ha pedido todo lujo de detalles el precio no está por debajo de los 8 millones de euros“, ha indicado el medio.

Galería: Messi aterriza en Barcelona con su familia (Grosby Group)

“Messi lo que quiere es aguantar en Barcelona hasta 2023 y llevarse la familia a Miami. Nunca antes del 2023. Messi puede ir al Manchester City, pero él piensa en sus hijos y quiere que hagan vida en Miami y vivan esa experiencia”, ha expresado el mismo medio.

Por otro lado, Messi ha indicado recientemente su deseo de jugar en la MLS en un futuro, lo que ha sido el primer guiño del argentino con la liga estadounidense.

“Siempre dije que tengo la ilusión de que me gustaría disfrutar de la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir esa Liga y esa vida, pero luego si pasará o no, no lo sé, no es un ahora o en el futuro, y por eso digo lo de volver”, señaló Messi en entrevista con Jordi Évole.

Con información de Futbol Total