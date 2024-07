Línea Exprés continúa sin cumplir con requerimientos para operar 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Luego de indicar que el caso de los concesionarios del transporte público Línea Exprés no está concluido, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Jaime Beltrán, dijo que no se ve un ánimo de cumplimento de los mismos como lo mandato el segundo tribunal colegiado de circuito tras amparo.

Subrayó que pueden regresará a operar si se cumple con la resolución que en su momento se les marcó.

“No se ve un ánimo de cumplimiento, pese a todo el tiempo que ha pasado y evitar todo este tema legal”.

Entre otras cosas se les requirió el cumplimento de requisitos en materia de equipamiento de las unidades y capacitación de sus operadores.

Se trata de un problema desde la anterior administración en donde sacar n de circulación alrededor de 80 unidades por no cumplir con los lineamientos marcados por las autoridades.