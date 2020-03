Lamenta Arámbula presencia de familias en las calles de Jesús María

Daniela Lomelí



Jesús María, Ags.- El presidente municipal de Jesús María, Antonio Arámbula López, lamentó que la ciudadanía de aquella demarcación aún siga saliendo a las calles sin tomar la seriedad que la contingencia nacional por el coronavirus amerita.



En un mensaje transmitido a través de las redes sociales del Ayuntamiento, el edil aseguró ver dicha situación con sus propios ojos durante este fin de semana y dijo sentirse triste por la reacción de la población chicahual.



“Este fin de semana estuve recorriendo las calles de Jesús María y me da mucha tristeza ver a gente que no le ha agarrado importancia y no le ha tomado la debid seriedad al asunto y andan en las calles como si fuera un fin de semana familiar, tomándose la nieve, caminando”.



Más adelante, destacó que lamentablemente, cada día hay más infectados por este virus en México y podría darse pie a un escenario peor, por lo que invitó a la ciudadanía a quedarse en casa y tomar todas las medidas de prevención indicadas por las autoridades.

“Es por eso que les pido que seamos conscientes y nos quedemos en casa, debemos de salir al mandado solamente cuando se requiera, de salir solamente a lo esencial”.



Por último, llamó a las personas a ser solidarios y apoyarse entre sí en esta situación.