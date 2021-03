La golfista mexicana Isabella Fierro está dentro del Augusta Nacional Women´s Ameteur (ANWA)

Redacción

La golfista mexicana Isabella Fierro juega, en esta semana, el Augusta Nacional Women´s Ameteur (ANWA), del 31 de marzo al 3 de abril. La emoción es inevitable, pues, sabe que en ese certamen se miden las golfistas amateur con mayor nivel deportivo.

Por segunda ocasión, Isabella se enfrentará ante campeonas amateur de distintas zonas y países; por ejemplo, la de EUA, del British Open, de la zona Asia-Pacífico, golfistas con los mejores rankings amateur del mundo, etc. Sin embargo, ella trata de enfocarse en otros aspectos de este tipo de competencias de renombre. “Yo nunca he sido una jugadora que se fije quién va a jugar en el torneo.

Cada torneo tiene su importancia, su historia, y este tiene mucho prestigio, el proceso va a ser igual al de la práctica. Estoy muy emocionada de volver a Augusta, tener más experiencia y dar lo mejor”, comentó Fierro. En 2019, María Fassi logró el segundo lugar del ANWA; ahora, Isabella tendrá la oportunidad de competir por el título; y, de ganarlo y seguir siendo amateur, asegurará su invitación para las próximas cinco ediciones de este evento.

También, tendrá boleto asegurado para el US Women’s Open 2021, el Women’s British Open 2021 y cualquier campeonato amateur de la USGA, R&A y PGA of America, para cual, sea elegible por un año. Fierro tiene claros sus objetivos: “Tener una buena preparación, tanto mentalmente, como golfísticamente, dar mi mejor esfuerzo en cada torneo, en Augusta, en los colegiales. Y, prepararme para el Mundial Amateur, si es que me llegan a seleccionar – espero en dios que sí-, prepararme y seguir trabajando todos los días”, aseguró la golfista tricolor.

Actualmente, Isabela Fierro estudia en la Universidad Estatal de Oklahoma, donde se fue con una beca deportiva, gracias a su excelencia en esta disciplina. Como ella, muchos golfistas infantiles-juveniles buscan una oportunidad en el golf colegial de EUA, la antesala al golf profesional y el camino que estrellas mexicanas -como Lorena Ochoa, Gaby López, María Fassi, Abraham Ancer, Carlos Ortíz, etc.- han seguido.

Para lograrlo, los pequeños deportistas compiten en las giras infantiles juveniles organizadas por cada una de las seis zonas del golf mexicano: Asociación de Clubes de Golf del Norte, Asociación de Golf del Sur, Asociación de Golf del Valle de México, Asociación del Golf del Sureste, Golf Amateur Occidente y Golf Zona Centro. Además, juegan en las giras y campeonatos nacionales que organiza la Federación Mexicana de Golf, los cuales reparten 260 boletos a torneos internacionales cada año y los golfistas que van son apoyados por el programa ‘Campeones Unifin’.

En estos eventos hay coaches de otros países, que fungen como visores para las universidades norteamericanas; y así surgen los primeros contactos entre los golfistas y estas instituciones. Incluso, hay coaches que vienen a algunos torneos nacionales. Los resultados de este trabajo en conjunto -apoyado por las familias de los jugadores- se traduce en que, actualmente México tiene 140 golfistas becados en el golf del National Collegiate Athletic Association y presencia en diversos torneos profesionales, alrededor del mundo.